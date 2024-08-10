Нашим дівчатам не вдалось встановити історичне досягнення і вперше в історії України завоювати олімпійську медаль у цій дисципліні

У суботу, 11 серпня, збірна України з художньої гімнастики змагалась у фіналі групового багатоборства. Нашу державу у двох видах вправ представляли Діана Баєва, Марія Височанська, Аліна Мельник, Кіра Ширикіна та Валерія Перемета. За підсумками змагань українські художні гімнастки з оцінкою 65,700 посіли сьоме місце.

Художня гімнастика. Групове багатоборство

1. Китай — 69,800

2. Ізраїль — 68,850

3. Італія — 68,100

…

7. Україна — 65,700

Фінал складався з двох частин – вправ із обручами та вправ із трьома стрічками та двома м'ячами. За виступ у першій частині українки отримали 36,550 балів, що дозволило вийти на друге місце після Китаю. Однак друга частин змагань стала провальною – у вправах дівчата припустилися кількох втрат предметів і отримали найнижчу оцінку – 29,150 балів. Це не дозволило далі претендувати на медалі.

Золото прогнозовано відійшло Китаю, срібні нагороди сенсаційно завоював Ізраїль, а третіми стали дівчата з Італії. Україна посіла сьоме місце у фіналі, випередивши лише збірну Узбекистану.

Нагадаємо, напередодні 16-річна українка Таїсія Онофрійчук посіла 9-ту позицію у фіналі особистого багатоборства з художньої гімнастики.