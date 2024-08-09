16-річна гімнастка не змогла зачепитись за олімпійську медаль

У п’ятницю, 9 серпня, на Олімпіаді-2024 відбувся фінал в індивідуальному багатоборстві художньої гімнастики. Україну на вирішальному етапі представляла 16-річна Таїсія Онофрійчук. На цьогорічних змаганнях у Парижі вона дебютувала не лише на олімпійському рівні, а й загалом у дорослих змаганнях.

Цікаво, що Україна була представлена у фіналі особистого багатоборства на восьмій Олімпіаді поспіль — ще жодного разу медальний раунд не проходив без «синьо-жовтих». Онофрійчук за підсумками чотирьох вправ (стрічка, м'яч, обруч, булава) посіла дев'яте місце.

Олімпіада-2024. Фінал особистого багатоборства

1. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) — 142,850 бала

2. Боряна Калейн (Болгарія) — 140,600

3. Софія Раффаелі (Італія) — 136,300

…

9. Таїсія Онофрійчук (Україна) — 128,400

Після вправи з обручем Онофрійчук посідала дев'яте місце (30,400 бала), невдало зловивши обруч наприкінці програми та не вхопивши його після виконання перекату. У другій вправі з м’ячем Таїсія припустилася ще однієї помилки, впустивши м'яч (30,900 бала) і йшла десятою.

За результатами вправ із булавами українка замкнула топ-5 (34,150 бала). За вправу зі стрічками вона отримала 32,950 бала і фінішувала дев'ятою з загальним результатом 128,400.

Нагадаємо, 16-річна Онофрійчук — наймолодша українська учасниця Олімпіади в історії художньої гімнастики. Бронзова призерка чемпіонату Європи-2024 (у вправі з обручем). Срібна призерка юніорського чемпіонату світу (2023) у вправі з булавами.