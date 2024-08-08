Українка через пошкодження не змогла поборотись за медаль Олімпійських Ігор

У четвер, 8 серпня, у Парижі в рамках Олімпіади 2024 року відбувся фінал із важкої атлетики. У жінок у ваговій категорії до 59 кілограмів Україну представляла одна спортсменка – триразова чемпіонка Європи Каміла Конотоп, яка у підсумку стала сьомою (з загальною вагою 227 кг).

Суперницями 23-річної українки були одинадцять спортсменок з різних країн світу (Матлін Сассер (Маршалові острови), Джанет Гомес (Мексика), Дора Чакунте (Франція), Лукреція Маджистріс (Італія), Аньєлін Венегас Валера (Венесуела), Елрін Андо (Філіппіни), Ло Шифан (Китай), Мод Шаррон (Канада), Єнні Альварес (Колумбія), Куо Сін-Чжунь (Тайбей) та Рафіату Лаваль (Нігерія)).

У першій спробі Каміла у ривку підняла 104 кг, оновивши таким чином олімпійський рекорд. За нею цю вагу підняла і представниця Канади Мод Шаррон. Китаянка Ло Шифан легко взяла 105 кг, встановивши новий рекорд. Зробили це і колумбійка Єнні Альварес та представницю Тайбею Куо Сін-Чжунь.

У другій спробі українка заявила вагу 106 кг, але взявшись за штангу, одразу ж схопилась за стегно. Шаррон натомість підняла цю вагу, встановивши черговий рекорд. Каміла вдруге підійшла до снаряда, але відмовилась від виконання спроби. Ло Шифан заявила 107 кг і у підсумку взяла першу сходинку у ривку. Другою стала Мод Шаррон з Канади, а третьою – Єнні Альварес з Колумбії.

Конотоп змогла вийти на другу частину змагань (поштовх) попри ушкодження і заявила одразу 123 кг, які підняла без особливих проблем. У другій спробі вона спробувала взяти 129 кг, але знову схопилась за стегно. Каміла перезаявила вагу на 132 кг, однак не змогла підняти штангу.

Як наслідок, олімпійською чемпіонкою у важкій атлетиці стала китаянка Ло Шифан (241 кг), срібло взяла Мод Шаррон з Канади (236 кг), а бронзу Куо Сін-Чжунь з Тайбею (235 кг).

Нагадаємо, Конотоп – українська важкоатлетка, триразова абсолютна чемпіонка Європи (2021, 2023, 2024). У 2022 році стала срібною призеркою Європи. Для Каміли це другі Олімпійські Ігри у кар'єрі. У Токіо у 2020-му вона стала п'ятою.