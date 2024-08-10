Українець не зумів бодай повторити результат Олімпіади-2020 у Токіо

У суботу, 10 серпня, на Олімпіаді в Парижі відбувся фінал стрибків з 10-метрової вишки. Україну представляв Олексій Середа, який з результатом 426,90 балів завершив змагання на восьмій сходинці. Олімпійським чемпіоном став китаєць Цао Юань, срібло завоював японець Тамаї Рікуто, а бронзу – представник Великої Британії Ноа Вільямс.

Стрибки у воду з 10-метрової вишки, фінал:

1. Чао Юань (Китай) — 547,50

2. Тамаї Рікуто (Японія) — 507,65

3. Вільямс Ноа (Велика Британія) — 497,35

...

8. Олексій Середа (Україна) — 426,90

Після першого стрибка українець посів 11-те місце загального рейтингу. Дві наступні спроби не допомогли покращити позицію. П'ятий стрибок став найменш результативним у виконанні українця, однак ключовою стала передостання спроба – Олексій виконав свій найкращий стрибок і за сумою балів зумів фінішувати восьмим. Виступ Середи став останнім для України на Олімпіаді-2024 у стрибках у воду. Українці не здобули жодної нагороди на олімпійському турнірі.

Нагадаємо, Олексій також виступав у Парижі з Кірілом Болюхом у синхронних стрибках з аналогічної висоти. У фіналі змагань український тандем посів п’яте місце.

Для 18-річного Середи спортсмена виступ на Іграх-2024 став другим у кар'єрі. У 2020 році у Токіо він у цій дисципліні пройшов до фіналу, де посів шосте місце. Цікаво, що про свій виступ в одиночному турнірі Середа дізнався в останній момент – перед цим на нього було заявлено 14-річного Марка Гриценка.