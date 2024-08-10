Сестри Алексіїви в складі збірної України з артистичного плавання виграли бронзу Олімпіади в Токіо

Марина та Владислава Алексіїви, які спеціалізуються на артистичному плаванні, виступили в другій частині фіналу змагань дуетів на Олімпіаді-2024. За сумою балів за технічну та довільну програми вони набрали 538.6684 балів та посіли 5 місце.

У Технічній програмі українки стали пʼятими з результатом 260,4600 балів, відстаючи на понад 4 бали від третього місця. У довільній програмі Алексіїви посіли 7 місце з 278.2084 балами. Загалом третьому місцю вони програли майже 20 балів.

Олімпійськими чемпіонками став дует з Китаю – Ван Люї та Ван Цяньї, які виграли технічну програму, а у довільній показали 4 результат. Срібло – у британок Кейт Шортман та Ізабелл Торп, бронза – у нідерландок Брег'є та Норт'є де Брауер.

Марина та Владислава Алексіїви – сестри-близнючки, які виступають у парі в артистичному плаванні. Їм по 23 роки, родом з Харкова. У складі збірної України виграли бронзову медаль на Олімпіаді-2020 – першу в історії України медаль у цій дисципліні. Сестри Алексіїви також є багаторазовими переможницями та призерками чемпіонатів світу та Європи в різних видах змагань з артистичного плавання.