Коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді-2024: повний розклад на 11 серпня
Українські спортсмени завершують виступи на Олімпіаді-2024. В останній день Ігор, 11 серпня, Україна змагатиметься у вільній боротьбі.
Муразі Мчедлідзе потрапив до втішних сутичок у ваговій категорії до 97 кг і посперечається за бронзу. Аби фінішувати на третій сходинці п'єдесталу, Мчедлідзе має здобувати дві перемоги: у першому втішному раунді – над південноафриканцем Ніколасом Де Лаанге, а у разі перемоги – над лідером посіву азербайджанцем Магомедханом Магомедовим (у сутичці за медаль).
Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 11 серпня:
- 12:00 – боротьба (вільна, 97 кг, втішний раунд; Ніколас Де Лаанге (ПАР) – Муразі Мчедлідзе)
- 12:20 – боротьба (вільна, 97 кг, за бронзу; Магомедхан Магомедовим (Азербайджан) – потенційно Муразі Мчедлідзе)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).