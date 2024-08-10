Муразі Мчедлідзе спробує зачепитись за бронзову медаль у боротьбі

Українські спортсмени завершують виступи на Олімпіаді-2024. В останній день Ігор, 11 серпня, Україна змагатиметься у вільній боротьбі.

Муразі Мчедлідзе потрапив до втішних сутичок у ваговій категорії до 97 кг і посперечається за бронзу. Аби фінішувати на третій сходинці п'єдесталу, Мчедлідзе має здобувати дві перемоги: у першому втішному раунді – над південноафриканцем Ніколасом Де Лаанге, а у разі перемоги – над лідером посіву азербайджанцем Магомедханом Магомедовим (у сутичці за медаль).

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 11 серпня:

12:00 – боротьба (вільна, 97 кг, втішний раунд; Ніколас Де Лаанге (ПАР) – Муразі Мчедлідзе)

12:20 – боротьба (вільна, 97 кг, за бронзу; Магомедхан Магомедовим (Азербайджан) – потенційно Муразі Мчедлідзе)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).