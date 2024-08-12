Перемога українських шаблісток принесла перше золото Олімпіади-2024 для України

Благодійний фонд Сергія Притули оголосив аукціон з продажу шаблі дворазової олімпійської чемпіонки Ольги Харлан. Цією шаблею українська спортсменка завдала переможного удару в фіналі командного турніру з фехтування на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Про це повідомили на сторінці фонду 12 серпня.

Виручені від продажу шаблі гроші підуть на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля» для української піхоти. Поборотися за шаблю зможе кожен охочий 15 серпня о 19:00 на сторінках Facebook та Youtube-каналі Сергія Притули.

Окрім цього, фонд створив благодійну банку, де кожен за донат від 200 грн і кратно стане учасником розіграшу прапора з автографом української спортсменки. Володар найбільшого донату на банку отримає опцію «Кава з Ольгою Харлан».

Нагадаємо, 3 серпня команда українських шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Комащук виграла золото Олімпійських ігор у Парижі. У фінальному поєдинку 33-річна фехтувальниця Ольга Харлан завдала переможного удару, випередивши спортсменок з Південної Кореї з рахунком 45:42. Завдяки цій перемозі Ольга Харлан стала рекордсменкою за кількістю олімпійських нагород серед українських спортсменів.