Шаблю Ольги Харлан продали за 10 млн грн

Шаблю дворазової олімпійської чемпіонки Ольги Харлан із автографом продали за 10 млн грн під час аукціону. Цією шаблею спортсменка завдала переможного уколу на Олімпійських іграх-2024 у французькому Парижі. Про це повідомили у четвер, 15 серпня, на сторінці благодійного фонду Сергія Притули, який організував аукціон.

Аукціон тривав близько години. До трансліції торгів долучилась і сама спортсменка. За словами Ольги Харлан, шабля коштує приблизно 150 євро.

«Після переможного уколу я цією шаблею не фехтувала. Я почала нею фехтувати за тиждень до особистих змагань і до 3 серпня. Вона, звісно, дуже багато пройшла, я її рівняла, на ній видно вм'ятини, але я її не міняла… Я не міняю зброї під час бою», – розповіла Ольга Харлан.

Початкова ставка на аукціоні становила 100 тис. доларів (4 млн 110 тис. грн), її публічно зробив співвласник Monobank Олег Гороховський. Крім того, участь у аукціоні взяла «Нова пошта», компанія зробила ставку у розмірі 5 млн грн. В результаті шаблю за 10 млн грн викупив анонімний учасник з ніком Metalist1925. Всі гроші спрямують на купівлю автоматизованих турелей «ШаБля» для українських піхотинців.

Крім того, до п’ятниці, 16 серпня, триватиме розіграш прапору України із підписом спортсменки. Для того, щоб виграти прапор треба зробити донат від 200 грн і кратно на банку. Той, хто зробить найбільший благодійний внесок, виграє опцію «Кава з Ольгою Харлан».

Нагадаємо, 3 серпня команда українських шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Комащук виграла золото Олімпійських ігор у Парижі. У фінальному поєдинку 33-річна фехтувальниця Ольга Харлан завдала переможного уколу та з рахунком 45:42, випередивши шаблісток з Південної Кореї. Ця перемога зробила Ольгу Харлан рекордсменкою за кількістю олімпійських нагород серед українських спортсменів.