Марина Бех-Романчук на ЧС-2023 в Будапешті, Угорщина, 25 серпня 2023

Українська спортсменка Марина Бех-Романчук у п’ятницю, 25 серпня, здобула для України першу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики в Будапешті. Представниця Хмельниччини вперше в кар'єрі стала віце-чемпіонкою у змаганнях з потрійного стрибка.

Як пише «Суспільне», на ЧС-2023 українка вже стартувала з турніру зі стрибків у довжину. З трьома заступами віце-чемпіонка 2019 року сенсаційно не пройшла до фіналу й налаштовувалася на інший свій турнір — з потрійного стрибка.

Вже з першої спроби Бех-Романчук стрибнула на 15 метрів. Це був другий найкращий результат українки в кар'єрі та особистий рекорд сезону. Стартовий стрибок також вивів її на проміжне перше місце.

Другий стрибок Марина виконала на 14.81 метра. У заліку вона залишалася першою: найближче до українки підібралася лідерка цьогорічної Діамантової ліги кубинка Леяніс Перес Ернандес (14.96).

Зробивши заступ у першій спробі, фаворитка цьогорічного чемпіонату венесуелка Юлімар Рохас стрибнула лише 14.33 метра в другій спробі та підходила до третього раунду на проміжній восьмій сходинці.

15 метрів Бех-Романчук залишалися поза конкуренцію й після п'яти спроб. Лише в шостому стрибку українку перевершила Юлімар Рохас – стрибком на 15.08 метра. В останній спробі Марина Бех-Романчук зробила заступ, завершивши турнір зі сріблом.

На топ-рівні в потрійному стрибку Марина виступає з 2022 року. Попри це, їй вже вдалося стати у цій дисципліні чемпіонкою Євро-2022, виграти золото Європейських ігор-2023 та сім медалей на етапах Діамантової ліги. Легко склалася для Бех-Романчук і кваліфікація ЧС-2023 з потрійного стрибка. Вже в першій спробі вона перелетіла за норматив у 14.30 метра й показала четвертий найкращий результат у відборі (14.55).