У матчі за третє місце шахістка з Львівщини перемогла китаянку

33-річна шахістка Анна Музичук виборола бронзу на Кубку світу, перемігши у матчі за третє місце китаянку Тань Чжун’ї. Про це повідомляє управління молоді і спорту Львівської обласної військової адміністрації.

Анна Музичук перемогла суперницю у першій партії, у другій партії спортсменки зіграли внічию.

На Кубку світу шахістка також відібралася на Турнір претенденток-2024, що відбудеться у квітні в Торонто. Переможниця Турніру претенденток отримає право зіграти матч на титул чемпіонки світу.

Анна Музичук – дворазова чемпіонка світу серед жінок з блискавичних шахів та чемпіонка світу серед жінок зі швидких шахів. Вона також є віце-чемпіонкою світу серед жінок 2017 року з класичних шахів.

Загалом у Кубку світу з шахів взяли участь 103 шахістки з усього світу. Перше місце посіла росіянка, друге – болгарська спортсменка Нургюл Салімова.