Львівська шахістка Анна Музичук виборола бронзову медаль Кубку світу
Наступного року вона зможе позмагатись за титул чемпіонки світу
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33-річна шахістка Анна Музичук виборола бронзу на Кубку світу, перемігши у матчі за третє місце китаянку Тань Чжун’ї. Про це повідомляє управління молоді і спорту Львівської обласної військової адміністрації.
Анна Музичук перемогла суперницю у першій партії, у другій партії спортсменки зіграли внічию.
На Кубку світу шахістка також відібралася на Турнір претенденток-2024, що відбудеться у квітні в Торонто. Переможниця Турніру претенденток отримає право зіграти матч на титул чемпіонки світу.
Анна Музичук – дворазова чемпіонка світу серед жінок з блискавичних шахів та чемпіонка світу серед жінок зі швидких шахів. Вона також є віце-чемпіонкою світу серед жінок 2017 року з класичних шахів.
Загалом у Кубку світу з шахів взяли участь 103 шахістки з усього світу. Перше місце посіла росіянка, друге – болгарська спортсменка Нургюл Салімова.