Марія Музичук утримується в топ-10 третій місяць поспіль

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) оприлюднила рейтинг шахістів станом на 1 травня 2023 року. До найсильнішої десятки увійшла українка Марія Музичук (коефіцієнт 2515). Спортсменка посіла дев’яту позицію. Про це повідомила Федерація шахів України.

Її сестра Анна Музичук із коефіцієнтом 2504 на 12 місці. Окрім сестер Музичук, до першої сотні найсильніших шахісток світу увійшли ще три українки: 30 – Юлія Осьмак (2440), 32 – Анна Ушеніна (2434), 49 – Наталія Букса (2406).

Очолила жіночий рейтинг китаянка Гоу Іфань (2628). У чоловічому рейтингу світу лідирує норвежець Магнус Карлсен (2853).

У першу сотню серед найсильніших у шахах чоловіків входять сім українців:

33 – Павло Ельянов (2705),

62 – Андрій Волокітін (2674),

63 – Ігор Коваленко (2674),

77 – Руслан Пономарьов (2664),

78 – Антон Коробов (2664),

85 – Юрій Криворучко (2656),

87 – Василь Іванчук (2655).

Зазначимо, що за рейтингом ФІДЕ у березні і квітні Марія Музичук посідала десяту позицію.

Серед юнаків та юнок до сотні найкращих у світі увійшли Єлизавета Гребенщикова та Анастасія Гнатишин серед дівчат, а також Платон Гальперін, Ігор Самуненков, Владислав Ларкін серед хлопців.