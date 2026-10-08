За умови стабільного фінансування трамвай до лікарні поїде через 2-3 роки

У Львові вже наступного року почнуть втілювати план із продовження трамвайного маршруту №6 до лікарні святого Пантелеймона та реабілітаційного центру «Незламні» на вул. Миколайчука. За грант від Французького агентства розвитку розробили проєкт першої черги робіт, що зараз проходить експертизу. Про це розповів керівник управління інвестицій та проєктів Львівської міської ради Андрій Павлів в ефірі LMN.

Що відомо про продовження маршруту №6

Як писав ZAXID.NET, виконком Львівської міськради ще в серпні 2020 року підтримав будівництво трамвайної колії до тодішньої міської лікарні швидкої допомоги. ЛКП «Львівавтодор» мало замовити розробку проєкту будівництва.

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Знову про цей план заговорили вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли на базі лікарні швидкої допомоги відкрили національний реабілітаційний центр «Незламні» та почали розбудовувати медичну та соціальну інфраструктуру на території довкола.

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Довжина нової трамвайної лінії, за словами Андрія Павліва, становитиме 2,6 км, а коштуватиме вона приблизно 67 млн грн.

Через брак фінансування, проєкт розділили на чотири черги. Наразі місто знайшло гроші для розробки проєкту першої з них – влітку 2025 року місто підписало грантову угоду з Французьким агентством розвитку на 5 млн євро.

Що буде на першому етапі робіт

На першому етапі прокладуть приблизно 300 метрів трамвайної лінії навпроти лікарні Святого Пантелеймона від перехрестя вул. Грінченка, Мазепи та Миколайчука до перехрестя вул. Миколайчука та Орлика. Проєкт для цього вже розробили, говорить Андрій Павлів. Він ще має пройти експертизу і погодження, тож роботи розпочнуть вже в 2027 році.

Водночас реконструкцію перехрестя вул. Миколайчука, Грінченка і Мазепи планують почати ще до кінця 2026 року.

На ділянці робіт першої черги планують змінити організацію дорожнього руху, зокрема облаштувати окремі смуги для громадського транспорту й автомобілів швидкої допомоги.

Які є проблеми з продовженням трамвайного маршруту №6

Окрім фінансування, для якого місто шукає міжнародні грантові та кредитні можливості, є проблема з перенесенням інженерних мереж, зокрема теплотрас та магістрального газопроводу. Проте місто обіцяє спланувати роботи так, щоб не допустити припинення подачі тепла і води до лікарні, реабілітаційного центру та житлових будинків.

Також під час наступних черг робіт з продовження трамвайного маршруту постане питання про викуп приватних гаражів і земельних ділянок. Наразі місто проводить переговори з власниками 30-ти гаражів в районі перехрестя вул. Миколайчука та Орлика, де буде трамвайне кільце.

Коли трамвай №6 поїде до лікарні святого Пантелеймона

Попри старт робіт вже наступного року, про запуск трамваю продовженим маршрутом можна буде говорити у 2028–2029 роках, каже Андрій Павлів. Для руху трамвая потрібно реалізувати три черги робіт з чотирьох, на що треба стабільне фінансування.