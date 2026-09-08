ідеться про добудову близько 4 км вулиці від Патона до Наукової

Львів викупив усі земельні ділянки, необхідні для добудови 4 км вул. Ряшівської до вул. Кульпарківської і наукової. Про це підчас Urban Mobility Forum, що впродовж 7–9 вересня відбувається у Львові, сказав головний архітектор міста Антон Коломєйцев.

«Львів закінчує викуповувати, фактично вже викупив, усі ділянки для продовження вулиці Ряшівської», – сказав Антон Коломєйцев, розповідаючи про розвиток території навколо станції «Скнилів» та львівського аеропорту.

Він також розповів, що територію аеропорту в майбутньому планують поступово збільшити, враховуючи, який пасажиро- і вантажопотік може прийняти Львів. Навколо ж будуть розвиватися промислові і логістичні території. Зокрема цьому сприятиме будівництво євроколії до станції «Скнилів».

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Історія вулиці Ряшівської

Сучасна вул. Ряшівська має протяжність близько 500 м та з'єднує вул. Городоцьку і вул. Патона. До Євро-2012 її хотіли добудувати від вул. Патона до вул. Кульпарківської та Наукової. Ішлося про чотирисмугу для транспорту, велосипедну доріжку, підземні та наземні пішохідні переходи тощо. Проте тоді збудували лише невелику частину в районі вул. Кульпарківської і заморозили проєкт через брак фінансування.

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Також проблема полягала в тому, що для будівництва ще близько 4 км вул. Ряшівської місто мало викупити 42 приватні земельні ділянки на вул. Лисеницькій та Скнилівській, на частині з яких є житлова забудова. Ця земля стала приватною у 1999 році, коли перейшла у власність дачного кооперативу «Урожай» для ведення садівництва.

У 2021–2022 роках міськрада викупила 34 приватні ділянки площею 0,83 га за 9,6 млн грн. У 2023 році львівські депутати погодили викуп ще шести ділянок, хоч грошей в бюджеті на 2023 рік для цього передбачено не було.

Добудова вул. Ряшівської допоможе розвантажити вул. Виговського та пришвидшити доїзд до львівського аеропорту.