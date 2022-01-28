Росія розширила військове нарощування поблизу України, перемістивши запаси крові й інших медичних матеріалів, які дозволять їй лікувати поранених, що є ще одним ключовим показником військової готовності Москви, повідомила у п’ятницю, 28 січня, агенція Reuters із посиланням на трьох неназваних американських чиновників, пише «Радіо Свобода».

Нинішні й колишні американські чиновники кажуть, що конкретні показники – як-от запаси крові – мають вирішальне значення для визначення того, чи буде Москва готова здійснити нове вторгнення, якщо президент Росії Володимир Путін ухвалить відповідне рішення.

Розкриття даних про запаси крові американськими чиновниками на умовах анонімності додає ще один фрагмент контексту до зростаючих занепокоєнь США щодо того, що Росія, яка зібрала понад 100 тис. військових біля кордонів України, може готуватися до нового вторгнення.

Зокрема, президент США Джо Байден раніше назвав нове вторгнення ймовірним, а держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати новий наступ на Україну «майже без попередження».

Міністерство оборони Росії на запит щодо нових повідомлень не відповіло. У Білому домі не прокоментували переміщення російських запасів крові, але нагадали про неодноразові публічні попередження США про військову готовність Росії. Пентагон відмовився обговорювати оцінки розвідки з цього питання.

Троє американських чиновників, які говорили про запаси крові, відмовилися сказати конкретно, коли США помітили їх переміщення до формувань поблизу України. Однак двоє з них сказали, що це було зроблено протягом останніх тижнів.

Водночас у публікації Reuters наголошується, що готовність до вторгнення не означає, що воно може відбутися.

До слова, 28 січня американська агенція Bloomberg повідомляла про те, що Росія перемістила ближче до кордонів України армійські медичні підрозділи. Однак у цій публікації не було конкретнішої інформації, наприклад, про запаси крові.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати НАТО на схід і повернути його до конфігурації 1997 року. Також Росія вимагає від НАТО гарантій про те, що Україна ніколи не увійде до його складу. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.