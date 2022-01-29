Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що інформація про спрямування Росією запасів крові до українського кордону не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічної війни. Про це вона написала у Facebook в суботу, 29 січня.

«Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності. Такі «новини» є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації – поширити паніку і страх в нашому суспільстві», – заявила Маляр.

Нагадаємо, 28 січня агенція Reuters із посиланням на трьох неназваних американських посадовців повідомила, що Росія накопичує запаси крові та медичні матеріали до військ, розквартированих поблизу українських кордонів. За кілька годин перед цим агенція Bloomberg повідомила, що Росія відправила до українського кордону армійські медичні підрозділи.