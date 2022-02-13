Росіяни перекидають до українського кордону до кордону додаткову техніку 1-ї гвардійської танкової армії РФ

Росія перекидає військову техніку 1-ї гвардійської танкової армії з полігону під Воронежем ближче до кордонів України. Це стверджує розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT), яка проаналізувала опубліковані в соцмережах відео.

Так, на опублікованому 11 лютого відео видно ешелон на станції Маслівка у передмісті Воронежа із самохідними артилерійськими установками «Мста-С» та танками Т-80У, які перебувають на озброєнні 4-ї гвардійської танкової дивізії вищезгаданої танкової армії Росії. На відео також зафіксований танковий транспортер. Розслідувачі уточнюють, що техніку саме привозять на станцію, а не вивозять.

Разом із тим, танки Т-80У цієї ж дивізії помітили на коліях у Бєлгороді та Веселій Поляні, що за 15 км від кордону з Україною. За даними CIT, ешелони туди прибули зі станцій Селятино та Кубінка-2 Московської області, що свідчить також про перекидання до кордону додаткової техніки 1-ї гвардійської танкової армії.

As the US warns of an impending Russian offensive into Ukraine, elements of yet another Russian army are moving dangerously close to the border.



This time, it's the 1st Guards Tank Army — and it's moving in more reinforcements from its home bases, too. pic.twitter.com/8XNdPyJJuy — CIT (en) (@CITeam_en) February 13, 2022

Ще один ешелон із військовою технікою зафіксували у Алєксєєвці Бєлгородської області. Він, як зазначають розслідувачі, відправився зі Смоленської області де дислокується 49-та зенітна ракетна бригада 1-й гвардійської танкової армії. Раніше ЗРК «Бук» цієї дивізії, як нагадує СІТ, помітили під самим Воронежем.

Росія зосередила поблизу України вже 140 тис. військових та влаштувала машстабну блокаду Чорного Моря. Крім того, росіяни стягнули військову техніку та обладнання до Білорусі, зокрема ракетні комплекси С-400 та «Іскандер», штурмовики Су-25, гелікоптери, військові намети тощо.

США вважають, що росіяни можуть вдатися до вторгнення ще до завершення Зимових Олімпійських ігор. За даними Der Spiegel, напад на Україну може статися вже наступної середи – 16 лютого. На тлі російської загрози МЗС низки країн закликали своїх громадян негайно залишити Україну, а посольства США і ФРН почали скорочувати штат у Києві.