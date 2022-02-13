CIT повідомила про перекидання танкової армії Росії до кордону з Україною
Частину техніки помітили у Бєлгородській області за 15 км від українського кордону
Росія перекидає військову техніку 1-ї гвардійської танкової армії з полігону під Воронежем ближче до кордонів України. Це стверджує розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT), яка проаналізувала опубліковані в соцмережах відео.
Так, на опублікованому 11 лютого відео видно ешелон на станції Маслівка у передмісті Воронежа із самохідними артилерійськими установками «Мста-С» та танками Т-80У, які перебувають на озброєнні 4-ї гвардійської танкової дивізії вищезгаданої танкової армії Росії. На відео також зафіксований танковий транспортер. Розслідувачі уточнюють, що техніку саме привозять на станцію, а не вивозять.
Воронеж pic.twitter.com/nR6nCyRLwd— IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 11, 2022
Разом із тим, танки Т-80У цієї ж дивізії помітили на коліях у Бєлгороді та Веселій Поляні, що за 15 км від кордону з Україною. За даними CIT, ешелони туди прибули зі станцій Селятино та Кубінка-2 Московської області, що свідчить також про перекидання до кордону додаткової техніки 1-ї гвардійської танкової армії.
As the US warns of an impending Russian offensive into Ukraine, elements of yet another Russian army are moving dangerously close to the border.— CIT (en) (@CITeam_en) February 13, 2022
This time, it's the 1st Guards Tank Army — and it's moving in more reinforcements from its home bases, too. pic.twitter.com/8XNdPyJJuy
Ще один ешелон із військовою технікою зафіксували у Алєксєєвці Бєлгородської області. Він, як зазначають розслідувачі, відправився зі Смоленської області де дислокується 49-та зенітна ракетна бригада 1-й гвардійської танкової армії. Раніше ЗРК «Бук» цієї дивізії, як нагадує СІТ, помітили під самим Воронежем.
Олексіївка ,Белгородська обл. 12.02.2022 pic.twitter.com/WaSy6TJApR— 4emberlen (@4emberlen) February 12, 2022
Росія зосередила поблизу України вже 140 тис. військових та влаштувала машстабну блокаду Чорного Моря. Крім того, росіяни стягнули військову техніку та обладнання до Білорусі, зокрема ракетні комплекси С-400 та «Іскандер», штурмовики Су-25, гелікоптери, військові намети тощо.
США вважають, що росіяни можуть вдатися до вторгнення ще до завершення Зимових Олімпійських ігор. За даними Der Spiegel, напад на Україну може статися вже наступної середи – 16 лютого. На тлі російської загрози МЗС низки країн закликали своїх громадян негайно залишити Україну, а посольства США і ФРН почали скорочувати штат у Києві.