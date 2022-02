Росія перекидає військову техніку 1-ї гвардійської танкової армії з полігону під Воронежем ближче до кордонів України. Це стверджує розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT), яка проаналізувала опубліковані в соцмережах відео.

Так, на опублікованому 11 лютого відео видно ешелон на станції Маслівка у передмісті Воронежа із самохідними артилерійськими установками «Мста-С» та танками Т-80У, які перебувають на озброєнні 4-ї гвардійської танкової дивізії вищезгаданої танкової армії Росії. На відео також зафіксований танковий транспортер. Розслідувачі уточнюють, що техніку саме привозять на станцію, а не вивозять.

Разом із тим, танки Т-80У цієї ж дивізії помітили на коліях у Бєлгороді та Веселій Поляні, що за 15 км від кордону з Україною. За даними CIT, ешелони туди прибули зі станцій Селятино та Кубінка-2 Московської області, що свідчить також про перекидання до кордону додаткової техніки 1-ї гвардійської танкової армії.

As the US warns of an impending Russian offensive into Ukraine, elements of yet another Russian army are moving dangerously close to the border.



This time, it's the 1st Guards Tank Army — and it's moving in more reinforcements from its home bases, too. pic.twitter.com/8XNdPyJJuy