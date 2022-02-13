Відключення від SWIFT станом на зараз не є частиною санкційного пакета

США та країни Європейського Союзу наразі не готові від'єднувати Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі її наступу на Україну. Інформацію про це, яку напередодні поширили західні ЗМІ, підтвердив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі ТСН.

«SWIFT станом на зараз не є частиною санкційного пакета, але це не результат тиску Росії, а результат внутрішніх процесів у ЄС, коли деякі країни не готові були поступитись власними інтересами у звʼязку із потенційним вимкненням SWIFT. Якби він був у цьому пакеті, це була б атомна бомба, але навіть без нього санкційний список залишається дуже потужною бомбою економічного впливу», – заявив Кулеба.

Міністр закордонних справ України наголосив, що санкції все одно будуть «дуже болючими» для Росії і завдадуть непоправної шкоди її економіці.

Кулеба додав, що Україна готова до будь-якого сценарію. Він також зазначив, що це не перебільшення, а висновок, зроблений на основі наявних на сьогодні даних.

Як інформував ZAXID.NET, 12 лютого агентство Reuters першим повідомило, що США та Євросоюз передумали відключати Росію від SWIFT у разі вторгнення до України. Загалом санкції, про які йдеться, включають контроль за експортом компонентів, вироблених Росією для технологічного та збройового секторів, і обмеження для конкретних російських олігархів. Санкції проти великих російських банків, як і раніше, матимуть вплив на російський фінансовий сектор і економіку.

SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та платежів, до якої підключено понад 11 тисяч найбільших організацій майже у всіх країнах світу, а Росія входить до трійки лідерів за кількістю транзакцій. Можливе відключення РФ від SWIFT розглядається як можливий крок у випадку агресії щодо України.