Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців не вірити апокаліптичним прогнозам щодо можливого вторгнення Росії, але при цьому зазначив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій.

«Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його», – написав міністр у Twitter в неділю, 6 лютого.

Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 6, 2022

Нещодавно The New York Times писав, що російські війська вийшли на останній етап підготовки до вторгнення. За даними Washington Рost, Росія стягнула до кордонів України близько 70% сил та засобів – це 83 батальйонно-тактичних груп кількістю близько 750 військових у кожній. Для повірняння, два тижні тому було зафіксовано присутність 60 таких груп.

Російська загроза

Про ймовірність вторгнення Росії в Україну неодноразово заявляла українська й іноземні розвідки, а також – Державний департамент США. За останніми даними, Росія вже зосередила поблизу України понад 100 тис. військових і відправила до кордону з Україною армійські медичні підрозділи. На тлі можливого наступу Велика Британія і США відправили до України кілька літаків зі зброєю.

Кремль заяви про планування нападу відкидає, однак водночас зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати НАТО на схід і повернути його до конфігурації 1997 року та вимагає гарантій про те, що Україна ніколи не увійде до його складу. Захід такі вимоги Кремля відкинув.

Раніше Пентагон заявляв, що американська розвідка має докази того, що Росія розробила план вторгнення в Україну, яке може початися із провокації. Її РФ використає як привід для початку бойових дій, звинувативши Україну в теракті. The Guardian з посиланням на офіційних осіб США писало, Росія планує зняти фейковий ролик нібито нападу українських військових на російську територію або на «російськомовне населення», імовірно, Донбасу.