Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNetzA) тимчасово зупинило сертифікацію російського газопроводу «Північного потоку-2». Процес сертифікації призупинили до моменту створення німецької дочірньої компанії.

«Після ретельного вивчення документації, ми дійшли висновку, що сертифікувати оператора газопроводу «Північний потік-2» можна буде лише в тому випадку, якщо цей оператор був організований у юридичній формі відповідно до німецького законодавства», – йдеться в повідомленні регулятора за 16 листопада.

Компанія Nord Stream 2 AG, що базується у Швейцарії, вирішила не змінювати свою юридичну форму, а замість цього заснувати дочірню компанію виключно для управління німецькою частиною газопроводу відповідно до законодавства Німеччини.

Відповідно, процес сертифікації газопроводу вирішили тимчасово призупинити до завершення заснування цієї дочірньої фірми. Після цього оператор зможе знову перевірити її на відповідність усіх умов.

«Коли ці вимоги будуть виконані, регулятор відновить свою експертизу в решту чотиримісячного періоду, встановленого законом, підготувати проект рішення та надати його Європейській комісії для висновку», – пояснює регулятор.

Варто зазначити, що раніше німецький регулятор дозволив українській компанії «Нафтогаз» брати участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік-2» компанії Nord Stream AG.

10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік-2» повністю завершили. Газопровід передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини, Фінляндії, Швеції та Данії.

Після запуску «Північного потоку-2», транзит російського газу до Європи через Україну зменшиться, адже наразі Україна є основним транзитером російського газу до Європи.

21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку-2». У Берліні заявили, що домагатимуться від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Водночас для України жодних гарантій транзиту немає.