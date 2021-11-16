Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Європейський Союзом незабаром має обрати між залежністю від газу із Росії, або захистом України, відстоюванням справи миру та стабільності. Про це він заявив під час промови на банкеті лорда-мера Лондона.

Зі слів Джонсона, Велика Британія підтримує суверенітет і цілісність України «не через ворожість до Росії, а через спільні спільні для європейського континенту цінності – демократію та свободу». Він зазначив, що Велика Британія швидко відповіла на прохання Польщі допомогти впоратися із спровокованою режимом Лукашенка міграційно кризою на їхньому кордоні з Білоруссю.

«Ми сподіваємося, що інші європейські країни усвідомлюють, що скоро прийде вибір між прокладанням все більшої кількості кількості російських вуглеводнів у гігантські нові трубопроводи та захистом України, справи миру та стабільності», – заявив він.

Що відомо про дії РФ на кордоні із Україною?

Раніше провідні світові ЗМІ повідомляли про те, що Росія зосереджує біля України військову техніку. За словами заступника голови Офісу президента України з питань національної безпеки і оборони Романа Машовця, Росія не відводить військову техніку від українських кордонів після військових навчань, що дозволяє їй швидко сформувати ударні угруповання для наступу на Україну.

Крім того, британське видання The Mirror повідомило, що Велика Британія готова перекинути в Україну близько 600 бійців сил спеціального призначення через загрозу військового вторгнення з боку Росії. У свою чергу, Франція та Німеччина попередили РФ про «серйознs наслідки» у разі нової агресії проти України.