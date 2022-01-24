Після ампутації ніг Павло Баль прийшов у «Інваспорт», де займається лижними перегонами та біатлоном

Спортсмен з Львівщини Павло Баль завоював друге золото на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону серед спорстменів з інвалідністю. Його друга перемога була у лижній змішаній мікс-естафеті на 2,5 км у складі української команди. Про це повідомило управління спорту Львівської ОДА.

У неділю, 23 січня, у норвезькому Ліллегаммері завершився чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону серед спорстменів з інвалідністю. У лижній змішаній мікс-естафеті на 2,5 км переможцем стала українська команда. До її складу входили Тарас Радь, Людмила Ляшенко та представник Львівщини Павло Баль.

Це вже друга золота медаль для спортсмена з Мостищини на цьому чемпіонаті. Раніше він став переможцем в індивідуальній гонці на 12,5 км.

Нагадаємо, Павло Баль родом з Мостищини. Минулий сезон він завершив на сьомій позиції світового рейтингу. До львівського «Інваспорту» прийшов після високої ампутації кінцівок. Тут йому запропонували кілька видів спорту, однак обрав саме лижні перегони та біатлон. Тренується під керівництвом Богдана Добрянського.

Усього у чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону взяли участь спортсмени з 32 країн світу. Львівщину на змаганнях, окрім Павла, представляв Василь Кравчук. Йому вдалось вибороти срібло у лижних перегонах. Обидва спортсмени готуються до участі у Паралімпійських Іграх.