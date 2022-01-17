Уродженець Сколівщини Василь Кравчук здобув срібло

24-річний паралімпієць із Львівщини Василь Кравчук став віце-чемпіоном світу з біатлону. У норвезькому Ліллегаммері триває паралімпійський чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону. Україну на змаганнях представляють 25 спортсменів з інвалідністю, серед яких двоє представників Львівщини.

За інформацією управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації, у суботу, 15 січня, титул віце-чемпіона виборов уродженець Сколівщини Василь Кравчук. Ще один представник Львівщини, Павло Баль, фінішував шостим.

Загалом у чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону беруть участь спортсмени з 32 країн світу.

Фото ЛОДА

Зазначимо, що у грудні Василь Кравчук виборов дві бронзи відкритого кубка Європи з лижних перегонів. Як раніше повідомляв ZAXID.NET, семеро львів'ян, серед яких і Василь Кравчук та Павло Баль, представлятимуть Україну на зимових Олімпійських іграх. Змагання будуть відбуватися з 4 по 20 лютого 2022 року у столиці Китаю, Пекіні.

24-річний Василь Кравчук – майстер спорту України міжнародного класу. Родом зі Сколівщини. В Інваспорт прийшов після важкої аварії. Спортсмена тренує Володимир Любіжанін. У 2019 році Кравчук у складі Національної паралімпійської збірної команди України з лижних перегонів та біатлону виборов дві бронзи на середній та довгій дистанціях, а також срібло у спринті. У березні 2021 році він став бронзовим призером Кубку світу з біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору.

Павло Баль родом із Мостищини. Завершив цьогорічний сезон на 7-ій позиції світового рейтингу. В Інваспорт потрапив після ампутації ніг. Тренується під керівництвом Богдана Добрянського.