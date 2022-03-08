Повний комплект медалей Україна здобула в жіночих змаганнях параатлеток з ураженнями опорно-рухового апарату

Паралімпійська збірна України упродовж четвертого змагального дня виборола дев’ять медалей в парабіатлоні. У вівторок, 8 березня, спортсмени змагалися на середній дистанції, а усього було розіграно шість комплектів медалей – у спортсменів з порушенням зору та спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (сидячи або стоячи). Як пише «Суспільне. Спорт», українці виграли нагороди в п’яти з шести дисциплін, а в двох – зібрали повний подіум.

Найбільшого успіху Україна досягла в чоловічих змаганнях атлетів з порушеннями зору: українці зайняли всі місця з першого по п’яте. Паралімпійським чемпіоном став Віталій Лук’яненко, найбільш досвідчений параатлет збірної України. Він на 45 секунд випередив Анатолія Ковалевського, який фінішував другим, а бронза дісталася Дмитру Суярку. Четверте місце в цій дисципліні посів Ярослав Решетинський, а п’яте – Олександр Казік.

Повний комплект медалей Україна здобула в жіночих змаганнях параатлеток з ураженнями опорно-рухового апарату (клас стоячи): Ірина Буй стала чемпіонкою, Олександра Кононова виграла срібло, Людмила Ляшенко – бронзу. П’ятою фінішувала Юлія Батенкова-Бауман.

Оксана Шишкова стала срібною призеркою, програвши менше 4 секунд першому місцю. Ще одне срібло – у Григорія Вовчинського, а бронза в класі сидячи – у Тараса Радя.

Загалом збірна України виграла вже 17 медалей – 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові. Вона посідає друге місце загального медального заліку, поступаючись лише збірній Китаю.

Зазначимо, що попри війну в Україні українські паралімпійці поїхали на Ігри-2022 в Пекін. Під час церемонії відкриття 4 березня організатори змагань підсвітили арену у синьо-жовті кольори. Загалом в Паралімпіаді-2022 беруть участь 20 спортсменів.