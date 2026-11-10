Наступним стартом Олександра стане Кубок світу FIA Formula 4 у Макао, який відбудеться 19-22 листопада

Український гонщик Олександр Бондарев тричі потрапив до першої п’ятірки за підсумками перегонового вікенду Formula Trophy на трасі Сепанг у Малайзії. У перших та фінальних перегонах він фінішував четвертим, а в других посів п’яте місце, відігравши 14 позицій після вимушеного піт-стопу (зупинка для зміни шин) через прокол колеса. Цей етап став для пілота дебютним у складі команди LN4 Fusion, заснованої чемпіоном Формули-1 2025 року Ландо Норрісом.

Олександр Бондарев – 17-річний український гонщик, перший українець у молодіжній академії Williams Racing (програма британської команди Формули-1, яка підтримує та розвиває перспективних пілотів). Він виступає в міжнародних молодіжних перегонових серіях і представляє Україну на змаганнях із формульного автоспорту.

Для команди LN4 Fusion змагання в Малайзії стали першими міжнародними перегонами. Її офіційно представили за два місяці до старту на Сепанзі. Уже під час других перегонів колектив здобув дебютну перемогу: її приніс напарник Бондарева Джессі Філіппс.

Для самого українця цей вікенд став поверненням до Формули-4 після перерви тривалістю понад три місяці. У цей час він виступав у Formula Regional – перегоновій категорії з іншими болідами та технічними налаштуваннями. Тому перед стартами в Малайзії пілоту потрібно було знову адаптуватися до машини Формули-4, а також налагодити взаємодію з інженерами й механіками нової команди.

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У перших перегонах Бондарев стартував із восьмої позиції. Під час заїзду він боровся за четверте місце та на сьомому колі випередив суперника, обігнавши його зовнішньою траєкторією четвертого повороту. Українець завершив перегони четвертим. Це був найкращий результат серед пілотів LN4 Fusion у цьому заїзді.

У других перегонах українець розпочав боротьбу з п’ятої позиції. Однак уже на початку заїзду в нього врізався гонщик Хайме Амброуз. Унаслідок зіткнення болід Бондарева отримав прокол колеса, а автомобіль суперника – пошкодження переднього бампера.

Через це український пілот був змушений заїхати на піт-лейн (смуга технічних зупинок) для заміни колеса. Після повернення на трасу він опинився на 19-й позиції, але продовжив боротьбу та поступово відіграв 14 місць. У підсумку Бондарев фінішував п’ятим. Перемогу в заїзді здобув його напарник Джессі Філіппс, забезпечивши LN4 Fusion перший тріумф у міжнародних перегонах.

Фінальні перегони вікенду відбулися під дощем. Олександр Бондарев знову завершив заїзд на четвертому місці. Таким чином, за три старти на трасі Сепанг українець тричі фінішував у першій п’ятірці.

Наступним змаганням для Бондарева стане Кубок світу FIA Formula 4, який триватиме 19-22 листопада в межах 73-го Гран-прі Макао. Це міжнародний турнір, у якому змагаються молоді пілоти Формули-4 із різних країн та перегонових чемпіонатів.

В Макао українець виступатиме за команду SJM Theodore Racing. Колектив десять разів перемагав на Гран-прі Макао, а цього року має технічний альянс із LN4 Fusion.