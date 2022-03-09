В 2016 році Артем Федецький тренувався на полігоні разом з волинськими прикордонниками, тож він вміє володіти зброєю

Футболіст Артем Федецький вступив до лав територіальної оборони у Луцьку. Наразі чоловік допомагає підтримувати громадський порядок у місті.

Про свій вступ до лав територіальної оборони Луцька футболіст Артем Федецький розповів 9 березня в ефірі національного телемарафону.

«У мене була можливість кудись поїхати, але я б ніколи в житті не вчинив так. Я не так вихований. В цій країні, на моїй батьківщині, я став тим, ким я є. Я готовий стояти тут до кінця, до нашої перемоги. Потрібно буде стріляти – будемо стріляти. Якщо москалі прорвуться сюди, то вони відчують, що таке партизанщина Західної України», – зазначив він.

Також футболіст розповів, що наразі його завдання у територіальній обороні – не допустити порушень громадського порядку чи мародерства. «Щоб у місті був порядок, щоб не було провокаційних моментів, підозрілих осіб, тим паче, мародерства. Слава богу, в нас люди свідомі, в цьому напрямку все добре. Хоча, як то кажуть, у сім'ї не без виродка, трапляються поодинокі випадки мародерства», – розповів Артем Федецький.

Зазначимо, чимало відомих спортсменів, музикантів та письменників наразі також приєднуються до територіальної оборони. 6 березня Святослав Вакарчук вступив до лав тероборони Львівщини.

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