Музикант приєднався до рядів територіальної оборони

Відомий музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук приєднався до лав територіальної оборони Львівщини. Про це повідомив начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко.

«Офіцер запасу, почесний громадянин міста Львова, музикант та лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук став у бойовий стрій захисників України. Відсьогодні у складі територіальної оборони Львівщини він починає виконувати свій військовий обов'язок», – написав Олександр Тіщенко у неділю, 6 березня, у Facebook.

Музикант Святослав Вакарчук став у військовий стрій територіальної оборони (фото Олександра Тіщенка)

Головний військовий комісар Львівщини привітав рішення 46-річного музиканта та побажав йому «солдатського щастя».

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