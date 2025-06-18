Перспективна українська молодь знову достроково покидає чемпіонат Європи

У середу, 18 червня, молодіжна збірна України в межах 3-го туру групового етапу Євро-2025 зустрічалась з Нідерландами. Аби вийти у плей-офф турніру «синьо-жовтим» було достатньо зіграти внічию, однак підопічні Унаї Мельгоси примудрились програти й безславно завершити свої виступи на континентальній першості.

Євро-2025 (U-21), група D, 3-й тур

Нідерланди U-21 – Україна U-21 – 2:0

Голи: Валенте, 34, ван Берген, 56

Вилучення: Регеєр, 81 (Нідерланди, червона картка)

Нідерланди з перших хвилини кинулись тиснути на ворота суперника і виходити з-під пресингу українцям було ой як непросто. Попри це, першого удару по воротах нашої команди було завдано лише в середині тайму – без проблем для Нещерета. Очеретько відповів пострілом метрів з 16-ти.

На 34-й хвилині сталось найгірше: Батагов грубо помилився, втративши м'яч, ван Боммель увійшов лівим флангом у штрафний, відпасував у центр і Валенте закотив у порожні ворота.

По перерві нідерландці вдруге шокували «синьо-жовтих»: ван Берген втік від захисників, увірвався у карний майданчик і пробив над Нещеретом. За трохи нідерландці забили втретє, але гол не зарахували через фол в атаці. У наступній атаці Тейлор опинився сам перед воротами, але Нещерет врятував.

Українці мали шанс відновити інтригу, однак на простріл у штрафний від Крупського ніхто не встиг. Наприкінці зустрічі нідерландці залишились у меншості, але скористатись чисельною перевагою підопічні Унаї Мельгоси не зуміли.

Україна з трьома пунктами фінішувала у турнірній таблиці квартету D на третій сходинці і завершила виступи на турнірі. Далі йдуть Данія (7) і Нідерланди (4). Фінляндія з 2 балами остання.