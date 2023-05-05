Учасниками заїзду стануть майже 500 прихильників велоспорту з різних куточків України

У неділю, 7 травня, на Львівщині відбудеться веломарафон «Львівська сотка». Учасниками заїзду стануть майже 500 прихильників велоспорту з різних куточків України. На маршруті марафону частково обмежать рух транспорту. Про це у п’ятницю, 5 травня, повідомили у Львівській ОВА.

Урочисто стартуватимуть велосипедисти о 10:25 на вулиці Стрийській, 202. Дистанцію спортсмени долатимуть дорогою Львів-Бібрка-Раковець. Перших фінішерів чекатимуть вже о 13:00. Загалом, щоб здолати дистанцію у 85 кілометрів, учасники матимуть 4,5 години. За підсумками змагань визначать переможців у чоловічому та жіночому абсолюті.

На маршруті частково обмежать рух транспорту, тому мешканців та гостей Львівщини закликають планувати свої подорожі з урахуванням цього.

Проводить веломарафон громадська організація Lviv Bicycle Club за підтримки управління молоді та спорту Львівської ОВА. Цьогорічні змагання відбудуться під гаслом United We Stand.

«Учасники перегонів будуть мати можливість не лише випробувати свої сили на велосипеді, але й підтримати Збройні сили України, оскільки кошти зі стартових внесків будуть передані на потреби ЗСУ. Вже другий рік поспіль однією з ключових цілей цього веломарафону є збір коштів для підтримки військових», – зазначають у Львівській ОВА.

На дистанції спортсменів супроводжуватимуть поліцейські та медики.