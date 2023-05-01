Наразі у Львові є 136,5 км велодоріжок та велосмуг

У Львові представили Концепцію розвитку велосипедного транспорту на території Львівської ОТГ, яку планують реалізувати до 2033 року. Концепція передбачає добудову низки велодоріжок та будівництво нових, що з’єднають сім сіл та містечок Львівської ОТГ.

Наприкінці квітня під час Всеукраїнського форуму міської мобільності керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів повідомив, що у Львові завершують роботу над концепцією розвитку велотранспорту. Наразі у Львові збудували 136,5 км велодоріжок та велосмуг.

Наявна веломережа у Львові

Згідно з оновленою концепцією, місто планує побудувати ще не менше 150 км інфраструктури, з’єднавши оптимальними веломаршрутами всі частини Львівської МТГ із центром міста та між собою, облаштувати мережу велопаркінгів та збільшити загальну частку велосипедистів у місті до 15%. Реалізувати концепцію планують до 2023 року.

За словами Ореста Олеськіва, планується щороку облаштовувати в середньому 15 км велодоріжок. Першочергово необхідно збудувати 33 ділянки загальною довжиною 16,11 км. Другий пріоритет – будівництво 65 нових ключових ділянок веломережі загальною довжиною понад 110 км.

Планована веломережа у Львові до 2023 року

План розвитку веломережі у Львові

Загалом місто очікує за наступні 10 років у Львові облаштувати 417,8 км веломережі різного типу: міські магістральні веломаршрути, під’їзні, альтернативні та рекреаційні, приміські в межах та поза межами громади.