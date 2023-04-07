Велосмугу на вул. Стуса облаштують на «безтрамвайній» ділянці – від пр. Червоної Калини до Нового Львова

У Львові облаштують нові смуги для велосипедистів. Цьогоріч вони з’являться на кількох вулицях, що у районі Нового Львова. Про це у п’ятницю, 7 квітня, повідомили у Львівській міській раді.

Рішення щодо велосмуги на вул. Стуса затвердили на засіданні міської комісії з безпеки дорожнього руху, що відбулося у вівторок, 4 квітня. Як розповів керівник управління вуличної інфраструктури ЛМР Павло Сирватка, велосмугу на вул. Стуса облаштують на «безтрамвайній» ділянці – від пр. Червоної Калини до Нового Львова. Її довжина буде орієнтовно 450 м.

«Велосмуга буде облаштована тільки в одну сторону – на підйом. В протилежну сторону велосипедисти їхатимуть по проїзній частині, рух автотранспорту тут не є інтенсивний, тому спільно з велоспільнотою визначили, що виокремлювати смугу для них недоцільно», – пояснив Павло Сирватка.

Також нові велосмуги з’являться на вул. Литвиненка (від вул. Віденської до вул.Панаса Мирного), на вул. Віденській (від вул. Литвиненка до вул. Угорської) та вул. Панаса Мирного (від вул. Угорської до вул. Козельницької). Зараз проектна організація завершує роботу над проектом.

Нові велосмуги з’єднають з існуючою велоінфраструктурою, збудованою в межах трамвайної колії на Сихів.

Павло Сирватка додав, що велосмугу планують облаштувати і на вул. Козельницький. Це питання розглянуть повторно на найближчому засіданні міської комісії з безпеки дорожнього руху.