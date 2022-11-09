Нові велосмуги з’являться на вул. Литвиненка, Віденській та Панаса Мирного

На трьох вулицях у районі Нового Львова облаштують велосмуги. Їх відділять спеціальною дорожньою розміткою, яку Сихівська РА має нанести до травня 2023 року. Відповідні рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

Нові велосмуги з’являться на вул. Литвиненка (від вул. Віденської до вул.Панаса Мирного), на вул. Віденській (від вул. Литвиненка до вул. Угорської) та вул. Панаса Мирного (від вул. Угорської до вул. Козельницької).

Відповідно до рішення комісії, Сихівська районна адміністрація до 1 травня 2023 року має накреслити нову дорожню розмітку, відділивши велосмуги на зазначених вулицях, враховуючи велоінфраструктуру прилеглих вулиць.

Під час засідання комісії розглядали облаштування велосмуг ще на трьох вулицях на Новому Львові, зокрема, на вул. Козельницькій (від вул. Франка до вул. Луганської), вул. Стуса (від просп. Червоної Калини до вул. Героїв Крут) та на всій протяжності вул. Луганської. Однак розгляд цих питань комісія перенесла та доручила управлінню вуличної інфраструктури розробити схеми організації дорожнього руху на цих вулицях.