Роботи ще тривають, але міст вже відкритий

У Львові відкрили для пішоходів і велосипедистів міст над залізницею, що сполучає Професорську колонію і Шевченківський гай. Про це повідомляє Львівська асоціація велосипедистів.

Роботи ще тривають, але міст, що є частиною веломаршруту на території Гаю, вже доступний.

Міст над залізницею на вул. Ірини Вільде нарешті відремонтували і відкрили (фото Львівської асоціації велосипедистів)

Професорська колонія – місцевість у Личаківському районі Львова, що петлею залізниці Підзамче – Личаків відділена від сусідніх Личакова, Кривчиць і Шевченківського гаю. Міст над залізницею на вулиці Ірини Вільде тривалий час був закритий через аварійний стан.