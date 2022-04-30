У Львові відкрили міст над залізницею з Професорської колонії у Шевченківський гай
Міст є частиною паркового веломаршруту
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Роботи ще тривають, але міст вже відкритий
У Львові відкрили для пішоходів і велосипедистів міст над залізницею, що сполучає Професорську колонію і Шевченківський гай. Про це повідомляє Львівська асоціація велосипедистів.
Роботи ще тривають, але міст, що є частиною веломаршруту на території Гаю, вже доступний.
Міст над залізницею на вул. Ірини Вільде нарешті відремонтували і відкрили (фото Львівської асоціації велосипедистів)
Професорська колонія – місцевість у Личаківському районі Львова, що петлею залізниці Підзамче – Личаків відділена від сусідніх Личакова, Кривчиць і Шевченківського гаю. Міст над залізницею на вулиці Ірини Вільде тривалий час був закритий через аварійний стан.
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