Кілька тижнів тому станція перебувала у найдовшому блекауті

На Запорізькій АЕС відремонтували другу лінію електропередач, яка дозволила вперше за пів року відновити доступ до резервного електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі МАГАТЕ 8 листопада.

На станції провели ремонтні роботи, для реалізації яких МАГАТЕ домовилося з російською та української сторонами про локальне припинення вогню. Електрикам вдалося відновити лінію електропередач у 330 кВ «Феросплавна-1».

«Знадобилося кілька тижнів, щоб дійти до цього моменту, коли станція знову отримала доступ до двох ліній електропередач. Це хороший день для ядерної безпеки, хоча загальна ситуація залишається дуже нестабільною, і наша важлива місія в Україні ще далеко не завершена», – заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Ремонт лінії розпочали вранці 8 листопада за 3 км від периметра майданчика ЗАЕС. За даними МАГАТЕ, перед ремонтом територію пошкодженої ділянки розмінували. Лінію «Феросплавна-1» пошкодили у травні 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно ремонтні бригади відновили основну лінію електропередач «Дніпровська» 750 кВ. До того ЗАЕС перебувала у найдовшому з початку повномасштабного вторгнення блекауті.