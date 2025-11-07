Росіяни неодноразово перешкоджали ремонту ліній електромережі до станції

У п’ятницю, 7 листопада, біля тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) набуло чинності чергове локальне припинення вогню. Під час перемир’я енергетики ремонтуватимуть резервну лінію електропередач, яка забезпечувала живлення станції. Про це інформує пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Через два тижні після успішного відновлення електропостачання ЗАЕС поза межами об’єкта після місячного перебою – що також стало можливим завдяки тимчасовим домовленостям про перемир’я, укладеним МАГАТЕ – сьогодні вранці поблизу пошкодженої ділянки лінії "Феросплавна-1" напругою 330 кВ, підключення якої до станції було перервано шість місяців тому, розпочалося розмінування та інші підготовчі роботи», – повідомили в агентстві.

Заплановано, що техніки розпочнуть ремонтні роботи в суботу, 8 листопада, щоб знову під’єднати «Феросплавну-1» до ЗАЕС протягом наступних кількох днів. Це забезпечить ЗАЕС доступ до двох ліній електропередач (основної «Дніпровська» 750 кВ та резервної «Феросплавна-1» 330 кВ).

Команда МАГАТЕ, що базується на ЗАЕС, стежитиме за ремонтом.

Нагадаємо, 1 листопада у Міністерстві закордонних справ України заявили, що до планування ударів по підстанціях, критично важливих для електроживлення АЕС, могли бути залучені представники російської держкорпорації «Росатом».