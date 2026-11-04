Потрібна кількість дров залежить від різних чинників

Субсидія на придбання дров для будинків із пічним опаленням становить трохи більше ніж 9 тис. грн, що дозволяє купити приблизно дві тонни палива. Та чи вистачить цього на опалювальний сезон? Як розрахувати потребу в дровах для опалення будинку та що на це впливає, йдеться на сайті Warm House.

Від чого залежить витрата дров

Раніше ZAXID.NET писав, які дрова найкраще обрати для опалення будинку. Проте навіть хороші дрова можуть давати різну кількість тепла та мати різний розхід в будинках однакової площі.

На витрату дров в опалювальний сезон впливають:

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якість утеплення стін, даху, вікон, підлоги;

висота стель;

бажана температура в приміщенні;

зовнішня температура;

вологість дров;

коефіцієнт корисної дії та стан обладнання (печі, котла).

Скільки дров потрібно для будинків різної площі

1 кг деревини з вологістю близько 20% (що є оптимальною) під час згоряння виділяє приблизно 4 кВт·год теплової енергії. Котел чи піч, втім, не віддають приміщенню 100% цієї енергії: частина разом із димом йде в димохід (це залежить від ККД котла та його стану – обладнання слід періодично чистити). Тому для розрахунку в середньому береться показник 3 кВт·год тепла з 1 кг якісних сухих дров.

Припустимо, будинку площею 100 м² за опалювальний сезон потрібно близько 10 000–12 000 кВт·год тепла. Якщо поділити це значення на тепловіддачу дров з урахуванням втрат, вийде, що для опалення будинку такої площі на сезон потрібно приблизно 3,3 т дров, а за холоднішої погоди – до 4 т.

Приблизні показники розходу сухих дров для будинків різної площі будуть такі:

на площу 60 м² – 2–2,5 т;

на 100 м² – 3,3–4 т;

на 150 м² – 5–6 т.

Водночас експерти наголошують, що це не точний показник витрати дров взимку, а стартова точка. Адже в новому добре утепленому будинку та в старому будинку з поганим утепленням чи неякісними вікнами розхід буде відрізнятися у півтора-два рази.

Фахівці радять множити приблизну розрахункову кількість дров на коефіцієнт 1,15–1,2, щоб не залишитись без палива посеред морозів.

Чи вистачить субсидії на дрова на сезон

Можна зробити висновок, що державна підтримка покриває потребу в дровах невеликого будинку з якісним утепленням. Якщо житло більше або в недоброму стані, решту потрібних дров доведеться купувати за власні гроші.

Більшу субсидію на дрова можуть отримати домогосподарства у фронтових регіонах: завдяки підтримці міжнародних організацій сума допомоги може становити до 19,4 тис. грн.

Хто може отримати субсидію на дрова та як подати заяву, читайте за посиланням.