Для опалення можна використовувати різні породи деревини

Для опалення будинку багато хто досі використовує тверде паливо. Однак не вся деревина однаково добре підходить для цього: породи відрізняються тим, скільки тепла вони дають і як довго горять. УНІАН розповідає, які дрова краще обирати для опалення будинку.

Які дрова краще використовувати для опалення будинку?

Експерт із твердого палива та підприємець Сергій Чайкін розповів, які дрова найбільше виділяють тепло і добре підходять для дому:

Тверді породи – дуб, граб, ясен, акація. М’які породи – сосна. Породи середньої щільності – береза та вільха.

За його словами, для опалення можна використовувати всі ці породи деревини. Однак найкраще підходять тверді, адже вони довше горять і віддають більше тепла, тому дрова потрібно рідше підкладати.

Які дрова краще підходять для печі?

Якщо димохід вузький і старий, краще не використовувати березові та соснові дрова. За словами експерта, з часом на стінках димоходу може накопичуватися нагар, а якщо його не очищати, це погіршить тягу.

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У такому разі краще обирати тверді породи деревини: вони довше горять і віддають більше тепла, тому дрова доводиться рідше підкладати.

Які дрова краще для каміна?

За словами Сергія Чайкіна, для відкритого каміна без дверцят краще не використовувати соснові дрова. Під час горіння вони тріщать, а вуглинки можуть вилітати назовні, що створює ризик пожежі.

Для закритого каміна варто обирати породи деревини, які менше закопчують дверцята. Зокрема, не рекомендують березу, оскільки після її горіння на склі може залишатися чорний наліт.

«Краще класти в камін тверді породи дерев – вони універсальні. Також дуже популярний варіант для камінів – вільха. Ці дрова ще називають царськими за їхню структуру – вони рівні, можуть бути трішечки золотистими і, коли лежать у приміщенні, мають гарний вигляд. Дрова з вільхи рівно горять, від них немає кіптяви», – порекомендував він.