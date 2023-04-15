Міністр освіти і науки Оксен Лісовий закликав громадян до обговорення кількості предметів, які діти мають вивчати у школах. Відповідне обговорення він запустив на своїй сторінці у Facebook. За 14 годин після публікації його допису користувачі залишили вже понад тисячу коментарів.

«Бачу активне обговорення щодо кількості предметів, яку вивчають школярі сьогодні в Україні. Є різні аргументи “за” скорочення та “проти”. Поговорімо відверто. Два роки ковіду та рік повномасштабного вторгнення. Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, і розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене», – зауважив Лісовий.

За його словами, у 7-9 класах діти мають близько 20 предметів. Таку кількість, на думку міністра освіти, складно засвоїти навіть без стресу та онлайн-навчання. А в сучасних українських умовах – це на межі можливостей, переконаний міністр.

«Тож зрештою діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні. Це я бачу і як батько, і тривалий час спостерігав як директор Малої академії наук», – додав Лісовий.

Він наголосив, що фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання.

Лісовий нагадав, що, згідно із законом «Про освіту» від 2017 року, у старшій профільній школі, починаючи з 2027 року, діти зможуть обирати напрямок, за яким хочуть навчатися. Відповідно, на думку міністра, це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий дитині.

«Тому прошу вас поділитися своєю думкою з цього питання у коментарях і розповісти про досвід відвідування вашими дітьми шкіл за кордоном. Наша спільна мета – створити для дітей можливості здобути якісну, корисну та сучасну освіту. Тож давайте спілкуватися», – закликав Лісовий.

Верховна Рада призначила Оксена Лісового міністром освіти 21 березня. 13 квітня в ефірі одного з українських телеканалів він висловився на підтримку скорочення кількості шкільних предметів.