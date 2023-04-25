Міністр освіти і науки Оксен Лісовий запропонував зменшити кількість предметів у школах, однак є низка ключових дисциплін, які точно не будуть скорочувати. Про це Лісовий заявив в ефірі національного телемарафону.

«Всі ключові дисципліни, і природничі, і гуманітарні повинні бути збережені, концентровані, але подані таким чином, щоб врахувати можливості дитини», – сказав Лісовий.

У школах точно не будуть скорочувати такі предмети:

історія України;

українська мова;

хімія;

фізика;

математика;

біологія.

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий закликав громадян до обговорення кількості предметів, які діти мають вивчати у школах. За його словами, у 7-9 класах діти мають близько 20 предметів. Таку кількість, на думку міністра освіти, складно засвоїти навіть без стресу та онлайн-навчання. Він наголосив, що фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання.

Лісовий нагадав, що, згідно із законом «Про освіту» від 2017 року, у старшій профільній школі, починаючи з 2027 року, діти зможуть обирати напрямок, за яким хочуть навчатися. Відповідно, на думку міністра, це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий дитині.