Денис Курбатов пояснив суть проєкту Science City

У 2026 році в Україні змінився підхід до фінансування науки. У державному бюджеті збільшили на 41% фінансування науки у порівнянні з минулими роками. 3 млрд грн з цих коштів додатково виділять за результатами атестації. Про новий підхід та проєкт Science City 4 лютого на брифінгу у Львівській політехніці розповів заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов.

«Ми вперше переходимо від фінансування площ і ставок до фінансування результатів. За підсумками державної атестації, яку торік пройшли всі наукові установи ЗВО, ми визначили відповідні групи для того, щоб збільшити фінансування науковців за їхніми результатами», – наголосив посадовець.

Проєкт Science City запровадить нову модель функціонування наукових парків, які зараз фактично не мають можливостей для розвитку. Підготовлений законопроєкт про Science City пропонує зміни до п’яти законів і трьох кодексів, щоб зробити інноваційну галузь пріоритетною в економіці України. Він має змінити правовий, фіскальний режим, знизити податки для наукових парків. Закон вже погодили майже всі міністерства, крім Мінфіну, після цього його винесуть на голосування.

Що зміниться для наукових парків за проєктом Science City:

фіскальні знижки: скасування податку на додану вартість, зниження податку на доходи фізичних осіб для проєктів парку;

спрощені закупівлі;

оренда без аукціонів вільного майна університету для розвитку інновацій;

нове державно-приватне партнерство в R&D (Research and Development): вперше держава закладає співфінансування досліджень для потреб бізнесу;

зарахування показників роботи парку до показників університету. Адже фінансування вишів залежить від результатів наукової роботи.

Ще одним нововведенням заступник міністра називає запровадження проєктної аспірантури. Аспірант спільно з науковим керівником займатиметься науковим дослідженням за певними етапами. Додаткове фінансування скерують на реактиви, матеріали, відрядження, стимулювання праці наукового працівника і трикратне збільшення стипендії аспіранта.

Це потрібно для залучення талановитої молоді в науку, підкреслив Денис Курбатов. Для держави пріоритетними є природничі науки (фізика, математика, хімія). Перші сто проєктів у цих галузях почнуть фінансувати вже з липня 2026. Бізнес зацікавлений у розробках в галузі Miltech, програмного забезпечення, біотехнологій.

«Україна має потенціал і в інших сферах: матеріалознавство, розробка технологій переробки, розробка технологій відновлення ґрунтів або територій. Уже є певна зацікавленість бізнесу, але цей окремий режим для розвитку наукової й інноваційної сфери Science City створить нові напрямки розвитку таких технологій», – додав заступник міністра.

За словами Дениса Курбатова, науковий парк Львівської політехніки є найбільш розвиненим науковим парком в Україні. Він входить в трійку тих, які отримують найбільше коштів.

Ректорка політехніки Наталія Шаховська уточнила, що науковий парк Львівської політехніки займається біотехнологіями, створенням косметологічних ліній, комерціалізацією гідрогелевих пов’язок, створює нейролінк для відновлення нейрозв’язків після контузій для реабілітаційного центру Unbroken.