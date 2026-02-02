Дослідження космосу та квантова інженерія: безоплатні вебінари про науку для підлітків
ГО Inscience запрошує на новий профорієнтаційний сезон безоплатних вебінарів науково-популярного лекторію Science Kids для підлітків 12–16 років.
Щотижневі онлайн-зустрічі познайомлять учнів із сучасними STEM-професіями, допоможуть зрозуміти, які освітні можливості вони можуть обрати для себе, та як змінюється ринок праці.
Лекторами вебінарів будуть фахівці з України та США. Серед них – представники таких професій:
- кріобіологія,
- квантова інженерія,
- астрофізика,
- кібербезпека,
- дослідження довголіття,
- дизайн доповненої реальності та інші напрями, пов’язані з наукою й технологіями.
Наприклад, на першій лекції розкажуть про роботу дослідників космосу: чим займаються астрофізики, як ця професія допомагає подорожувати світом та чому майбутнє людей саме за космосом.
Такі вебінари є гарною нагодою для підлітків краще пізнати свої інтереси, дізнатися про можливості для підлітків та знайти однодумців.
Вебінари відбуватимуться щовівторка о 19:00 у Zoom. Перша лекція відбудеться 3 лютого. Школярі віком 12–16 років можуть зареєструватися за лінком.