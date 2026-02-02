Перша лекція буде про дослідження космосу

ГО Inscience запрошує на новий профорієнтаційний сезон безоплатних вебінарів науково-популярного лекторію Science Kids для підлітків 12–16 років.

Щотижневі онлайн-зустрічі познайомлять учнів із сучасними STEM-професіями, допоможуть зрозуміти, які освітні можливості вони можуть обрати для себе, та як змінюється ринок праці.

Лекторами вебінарів будуть фахівці з України та США. Серед них – представники таких професій:

кріобіологія,

квантова інженерія,

астрофізика,

кібербезпека,

дослідження довголіття,

дизайн доповненої реальності та інші напрями, пов’язані з наукою й технологіями.

Наприклад, на першій лекції розкажуть про роботу дослідників космосу: чим займаються астрофізики, як ця професія допомагає подорожувати світом та чому майбутнє людей саме за космосом.

Такі вебінари є гарною нагодою для підлітків краще пізнати свої інтереси, дізнатися про можливості для підлітків та знайти однодумців.

Вебінари відбуватимуться щовівторка о 19:00 у Zoom. Перша лекція відбудеться 3 лютого. Школярі віком 12–16 років можуть зареєструватися за лінком.