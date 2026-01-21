Анжеліка Ганчук вже брала участь в антарктичній експедиції у 2022–2023 роках

Команду українських науковців на станції «Академік Вернадський» в Антарктиді вперше очолить жінка. 31-річна метеорологиня Анжеліка Ганчук стане керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) у 2026–2027 роках. Окрім роботи в гідрометеорологічному центрі, раніше вона також вела прогноз погоди на київському телеканалі. Про це повідомили на сторінці НАНЦ.

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зазначив, що це справжній гендерний прорив. Адже до 2018 року в українській антарктичній програмі була негласна заборона на участь жінок в експедиціях. А від 2018-го й дотепер у річні експедиції їздили 13 полярниць, у сезонні – 11.

Анжеліка Ганчук вже працювала на станції «Академік Вернадський» як метеорологиня. У 2022–2023 роках вона брала участь у 27-й експедиції в Антарктиці: проводила метеорологічні, океанографічні, гляціологічні, аерологічні та інші дослідження.

«В експедиції Анжеліка проявила себе як фахівчиня з яскравими лідерськими рисами, що вміє організувати різні процеси та брати на себе відповідальність. Водночас вона – командний гравець. Саме тому серед усіх учасників та учасниць конкурсу її обрали не лише працювати на метеонапрямі, а й очолити експедицію», – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Анжеліка Ганчук була учасницею 27-й експедиції в Антарктику (фото НАНЦ)

Анжеліка Ганчук займається оперативним прогнозуванням та моделюванням небезпечних гідрометеорологічних явищ для реагування на надзвичайні ситуації. Часто це треба зробити дуже швидко і в складних умовах, тому кваліфікація для роботи в умовах Антарктики вимагає ще й стресостійкості.

На сторінці НАНЦ додають, що Анжеліка Ганчук має 10-літній стаж роботи у сфері метеорології та кліматології, а також досвід управління колективом. Вона зробила кар’єру від синоптикині до керівниці сектору Українського гідрометеорологічного центру ДСНС. Кілька років також працювала у відділі взаємодії з медіа та вела прогноз погоди на гідрометеорологічний центр Київ».

Сьогодні науковиця займається впровадженням сучасних чисельних моделей прогнозування погоди й небезпечних явищ, адаптацією прогнозних методик до національних умов та інтеграцією супутникових даних у щоденну операційну практику. Анжеліка Ганчук навчалася і стажувалася у понад десяти країнах світу. Торік також долучилась до освітнього процесу в КНУ імені Тараса Шевченка. У міжнародних наукових програмах є тренером від України.

Основний склад для 31-ї антарктичної експедиції ще формують.