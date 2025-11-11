Більшість вчителів, що займалися апробацію, підтвердили, що це значно покращує якість підручників

Уряд створив Центр забезпечення освіти (ЦЗО), який опікуватиметься закупівлею і доставкою підручників. Водночас змінились правила щодо роботи над ними і доставкою в освітні заклади. Про це повідомила заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова, пише НУШ.

Раніше експертизу, конкурс і доставлення підручників проводив Інститут модернізації змісту освіти. Тепер цим займатиметься ЦЗО, а частину його функцій передали Українському інституту розвитку освіти, який проводить апробацію, експертизу та конкурс підручників. Тобто функціонал щодо шкільних підручників розділять між двома інституціями.

Цього року Міносвіти випробувало доставку підручників безпосередньо видавництвами. І 90% шкіл погодилися продовжити роботу за цим принципом, адже він є прозорим і спрощує логістику.

Термін роботи над підручником триватиме два роки і включатиме обов’язкову річну апробацію у школах. Це дасть можливість авторам доопрацювати матеріали на основі відгуків учителів. 87% педагогів, які проводили апробацію торік, підтвердили, що вона покращує якість підручників.

«Ми вже почали реформувати систему. Це довгий і складний шлях, але напрямок руху визначено, і перші кроки вже зроблено», – зазначила Надія Кузьмичова.

У МОН наголошують, що ці зміни є частиною ширшої політики «Освіта для життя» для нової якості шкільного навчання.