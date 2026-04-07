Військовим загрожує до восьми років увʼязнення

На Дніпропетровщині Державне бюро розслідувань викрили колишнє командування частини Нацгвардії на нарахуванні незаконних бойових виплат. Про це у вівторок, 7 квітня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Затримані – колишній командир частини НГУ та колишній начальник штабу. За даними слідчих, військові посадовці нарахували підлеглим незаконні виплати. У документах вказувалось, що військові виконують завдання з утримування взводних опорних пунктів, але насправді вони обіймали штабні посади, й не перебували у зоні бойових дій. За такою схемою незаконні виплати отримали 164 військовослужбовці, що завдало державі збитків на 12 млн грн.

Зазначається, що під час досудового розслідування фігуранти відшкодували завдані державі збитки. Наразі їм оголосили підозри у недбалому ставленні до військової служби під час дії воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Підозрюваним загрожує увʼязнення строком до восьми років.

Нагадаємо, 27 березня ДБР повідомляло про викриття на Донеччині командира батальйону та його підлеглих на нарахуванні 9 млн грн незаконних «бойових» виплат військовим, які перебували у тилу. Загалом підозри отримали восьмеро військовослужбовців.