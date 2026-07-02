З води виловили понад 200 мертвих щук

На Дністровському водосховищі виявили мор риби через сильну спеку. Про це повідомив Національний природний парк «Хотинський» у четвер, 2 липня. Від нестачі кисню загинули щуки на ділянці між селами Рашків і Бернове Дністровського району.

Мор риби зафіксували під час обстеження Дністровського водосховища. Працівники парку «Хотинський» спільно з фахівцями Чернівецького рибоохоронного патруля виловили з води 210 загиблих щук.

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За попередньою оцінкою фахівців, причиною масової загибелі риби стали природні чинники. Через аномальну спеку температура води подекуди піднялася до +33 градусів, що спричинило дефіцит кисню у водоймі. За даними працівників Чернівецького рибоохоронного патруля, щука надзвичайно чутлива до спеки, тому постраждав насамперед цей вид. У парку зазначили, що продовжують відстежувати ситуацію на водосховищі.

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Нагадаємо, у Хотині через суттєве обміління Дністра на кілька днів тимчасово відключили централізоване водопостачання, однак 1 липня відновили у тестовому режимі.