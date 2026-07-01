Через обміління Дністра 60% мешканців Хотина кілька днів не мали води
Наразі запускають помпове обладнання в тестовому режимі
Місто Хотин Чернівецької області кілька днів був без централізованого водопостачання через обміління річки Дністер. Воду перестали подавати 27 червня. Через три доби помпи, які качають воду з річки, запустили в тестовому режимі. Про це повідомило «Суспільне.Чернівці».
Директор комунального підприємства «Хотинтепломережа» Григорій Боросюк у фейсбуці написав, що воду в будинки мешканців запускатимуть поступово. Спочатку мають заповнити основні магістралі, після чого вода почне доходити до віддалених вулиць та верхніх поверхів.
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«На початку відновлення водопостачання тиск може бути нестабільним, падати, а вода – забарвлюватися. Також через запуск системи після ремонту вода тимчасово може мати природний осад, тому її рекомендують спустити перед використанням», – додав Григорій Боросюк.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Загалом, з 27 червня у близько 60% жителів Хотина не було водопостачання через ускладнений водозабір з Дністра. За словами міського голови Андрія Дранчука, вода у річці відійшла від берега на 15 м. Рівень Дністра знизився на приблизно 120 м. У коментарі «Суспільне.Чернівці» Григорій Боросюк також зазначив, що ситуація із рівнем води у Дністрі критична. Якщо він впаде ще на 10 см, то забір води припиниться повністю.
Для лікарень, центрів соцпослуг та реабілітації організували підвіз технічної води. У Хотинській міськраді для запобігання таких випадків у майбутньому розглядають варіант створення нових точок водозабору в місті. Наразі працюють над технічним завданням для проєкту.
Також наразі розглядають варіант – подавати воду за графіками. Рішення приймуть, коли після подачі води проаналізують обсяги споживання.