Вода у річці відійшла від берега на 15 метрів

Місто Хотин Чернівецької області кілька днів був без централізованого водопостачання через обміління річки Дністер. Воду перестали подавати 27 червня. Через три доби помпи, які качають воду з річки, запустили в тестовому режимі. Про це повідомило «Суспільне.Чернівці».

Директор комунального підприємства «Хотинтепломережа» Григорій Боросюк у фейсбуці написав, що воду в будинки мешканців запускатимуть поступово. Спочатку мають заповнити основні магістралі, після чого вода почне доходити до віддалених вулиць та верхніх поверхів.

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«На початку відновлення водопостачання тиск може бути нестабільним, падати, а вода – забарвлюватися. Також через запуск системи після ремонту вода тимчасово може мати природний осад, тому її рекомендують спустити перед використанням», – додав Григорій Боросюк.

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Загалом, з 27 червня у близько 60% жителів Хотина не було водопостачання через ускладнений водозабір з Дністра. За словами міського голови Андрія Дранчука, вода у річці відійшла від берега на 15 м. Рівень Дністра знизився на приблизно 120 м. У коментарі «Суспільне.Чернівці» Григорій Боросюк також зазначив, що ситуація із рівнем води у Дністрі критична. Якщо він впаде ще на 10 см, то забір води припиниться повністю.

Для лікарень, центрів соцпослуг та реабілітації організували підвіз технічної води. У Хотинській міськраді для запобігання таких випадків у майбутньому розглядають варіант створення нових точок водозабору в місті. Наразі працюють над технічним завданням для проєкту.

Також наразі розглядають варіант – подавати воду за графіками. Рішення приймуть, коли після подачі води проаналізують обсяги споживання.