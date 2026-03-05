Порушника виявили в парку «Хотинський»

На Буковині місцевого депутата обвинувачують у браконьєрстві в заповідній зоні. Він за допомогою сіток виловив рибу на Дністровському водосховищі. За даними ескпертів, шкода довкіллю склала майже 1 млн грн.

Факт незаконного вилову риби у межах об’єкта природно-заповідного фонду – Національного природного парку «Хотинський» у Чернівецькій області, виявили працівники рибоохоронного патруля, повідомили в прокуратурі Буковини у четвер, 5 березня.

Чоловіка викрили на човні на плесі Дністровського водосховища, де він із застосуванням заборонених знарядь лову — сіток, виловлював рибу. Під час опитування правоохоронці встановили, що незаконою риболовлею займався депутат однієї з місцевих рад Чернівецької області.

Під час обшуку в порушника серед улову виявили екземпляри вирезуба причорноморського. Це риба, яка занесена до Червоної книги України, її вилов заборонено. За висновками експертів, довкіллю завдано шкоди майже на 1 млн грн.

Депутату оголосили підозру за ч. 1 ст. 249 КК України (незаконне зайняття рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду). Обвинувальний акт передано до суду. Порушнику загрожує штраф в розмірі до 51 тис. грн, або обмеження волі на строк до трьох років