Посадовця затримали в його кабінеті під час отримання хабара

Директора національного природного парку «Хотинський» затримали під отримання 65 тис. доларів хабара. Гроші посадовець вимагав і отримав за надання в оренду землі нацпарку. На трьох ділянках мали побудувати і облаштувати базу відпочинку. Посадовця затримали в його кабінеті під час отримання хабара.

До правоохоронців звернувся буковинець, в якого директор нацпарку почав вимагати гроші. Бізнесмен планував оформити довгострокову оренду земельних ділянок на території нацпарку для облаштування бази відпочинку. В правоохоронний органах не називають імені вимагача, однак за даними YouControl посаду директора нацпарку «Хотинський» займає Георгій Поповецький.

Коли підприємець зустрівся з директором нацпарку, то чиновник заявив йому, що підпише договори оренди лише за окрему плату. Посадовець почав вимагати в нього 65 тис. доларів США. Однак підприємець вирішив не платити данину та звернувся до правоохоронців.

«Свої протиправні дії директор нацпарку прикривав удаваними договорами про співпрацю, за укладення яких вимагав від підприємців неправомірну вигоду», – повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 11 жовтня.

За вказані кошти він надав підприємцю в оренду три земельні ділянки площею 0,48 га для облаштування бази відпочинку. За даними Теруправління ДБР в Хмельницькому, бізнесмен приніс гроші чиновнику 9 жовтня. За кілька хвилин після того, правоохоронці затримали посадовця у робочому кабінеті після одержання хабара.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (Одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах). Також чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави. Директору нацпарку загрожує позбавленням волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.