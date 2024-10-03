На Прикарпатті правоохоронці повідомили про підозру начальниці ЦНАПу, яка працювала також державною реєстраторкою, у незаконному оформленні оренди земельних ділянок загальною площею 55 га неподалік Івано-Франківська.

Як повідомили у Нацполіції Івано-Франківської області 3 жовтня, начальниця одного із Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) Букачівської селищної ради обвинувачується у незаконній здачі в оренду 55 га землі.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що начальниця ЦНАПу, яка за сумісництвом виконувала функції державного реєстратора, незаконно внесла записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме про право оренди земельних ділянок загальною площею 55,0247 га. Вказані земельні ділянки призначені для ведення сільськогосподарського товарного виробництва і перебували у власності громади.

Згідно з матеріалами, які оприлюднені у судовому реєстрі, відомо, що земельні ділянки загальною площею 55,0247 га розташовані у селі Надорожна та за його межами, що неподалік Івано-Франківська.

34-річна реєстраторка провернула цю схему, маючи на руках рішення лише сесії на розробку технічної документації на ці ділянки. Внаслідок таких незаконних дій посадовиці земельні ділянки громади передані в оренду одній із приватних агрофірм.

Слідчі повідомили посадовиці про підозру за ч.3 ст.362 ККУ. Йдеться про несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній – до шести років позбавлення волі.