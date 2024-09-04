Камінь-Каширська окружна прокуратура через суд домоглася повернення у власність держави 135 га землі, за яку систематично не сплачували орендну плату. Про це повідомила 4 вересня прокуратура Волинської області.

За даними слідства, у 2017 році Прилісненська сільська рада уклала договір із підприємством про оренду 135 га паїв сільськогосподарського призначення, вартістю близько 36 млн грн. Втім, як виявилося, з тих пір орендну плату систематично не сплачували.

«Так, підприємтво заборгувало у місцевий бюджет понад 380 тис. грн. Окрім того, встановлено, що орендар не використовував земельні ділянки за цільовим призначенням – наразі вони не розорані та не засіяні», – зазначили у прокуратурі.

Згідно з рішенням Господарського суду Волинської області, з орендаря стягнуть заборговані гроші, а також із ним розірвуть укладений договір.