Локачинський районний суд зобов’язав підприємство «Ліси України» повернути у власність держави 3,5 га земель, вартість яких оцінюють у 68 млн грн. Про це повідомили 21 серпня у Волинській обласній прокуратурі.

За даними слідства, Держгеокадастр незаконно інвентаризував 3,5 га на території Затурцівської сільської ради, як землі сільськогосподарського призначення, після чого їх передали у комунальну власність.

Як йдеться у рішенні суду, ці землі опинилися у користуванні державного лісогосподарського підприємства «Ліси України», яке тепер зобов’язане повернути їх державі.

Додамо, що на початку липня 2024 року Рівненську сільську раду на Волині також зобов’язали повернути у власність держави землі лісу вартістю 11 млн грн.